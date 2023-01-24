Американские и западные чиновники советуют Украине переключиться с Бахмута на юг — CNN

Союзники призывают Украину переключить внимание на жестокую многомесячную борьбу в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий.

Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание по борьбе за город Бахмут Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении.

Об этом говорится в статье CNN.

"Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники", — отмечает издание.

Отмечается, что в течение почти шести месяцев защитники идут "нога в ногу" с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.

"Это жестокое и изнурительное сражение", — заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100-400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Напомним, на Донбассе враг атакует ВСУ сразу по нескольким направлениям. В то же время город Бахмут остается одной из главных горячих точек на фронте.

Россия отправляет десятки тысяч мобилизованных военных для укрепления своих позиций в Украину в районе Бахмута. Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник в Пентагоне, на которого сослался журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч. "Войска РФ бросают на фронт в районе Бахмута десятки тысяч плохо оснащенных и необученных солдат", — написал репортер в Twitter.

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