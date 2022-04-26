"Американские коллеги глубоко в тематике": Шмыгаль высказался о визите в Вашингтон и поддержке США

"Американские коллеги глубоко в тематике": Шмыгаль высказался о визите в Вашингтон и поддержке США

Украинской делегации на встрече с чиновниками США в Вашингтоне удалось договориться о финансовой поддержке в размере 4,8 млрд долларов.

Это грантовая и кредитная поддержка Украины на легких условиях.

Об этом 26 апреля сказал премьер-министр Денис Шмигаль в эфире канала "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Ключевая цель поездки на встречу в Вашингтон – это финансовая и военная поддержка Украины. Поддержка технологиями. Основные цели этого визита достигнуты. После завершения визита украинской делегации состоялся визит мощной делегации в Украину”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Украину с рабочим визитом посетили госсекретарь Энтони Блинкен и Министр обороны США.

“Я хочу отметить, что каждый, начиная от президента США до Министров и руководителей финучреждений, чувствует и знает украинскую проблематику в условиях войны с Россией. Многое не нужно было объяснять. Американские коллеги глубоко в теме. Разговоры были продуктивными. Нас поддерживает весь цивилизованный мир", – добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, что российские оккупанты ракетами обстреляли Одесскую область.

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