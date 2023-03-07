Американские системы ПРО Patriot уже прибыли в Украину — Минобороны Польши

Когда Украина получила ПРО и о каком количестве батарей идет речь — пока неизвестно.

В Министерстве обороны Польши сообщили, что первые американские системы ПРО Patriot уже прибыли в Украину.

Об этом сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon.

"Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже прибыли в Украину. Мы не только главный пункт передачи помощи, но и один из крупнейших доноров", — сказал он, не раскрыв место и количество батарей.

Блащак добавил, что с начала войны Польша передала Украине оружия более чем на 2,2 миллиарда евро.

"Я хочу подчеркнуть, что только наши совместные действия – действия всего свободного мира – могут склонить весы этого несправедливого конфликта на правильную сторону. Что касается авиации, то решение по этому поводу нужно принимать на более широком союзническом уровне", — подчеркнул польский министр.

Напомним, в январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что системы Patriot будут на боевом дежурстве в Украине уже в середине весны 2023 года. Как сообщали в Офисе президента, Украина планирует получить две батареи ЗРК Patriot по 8 пусковых установок. Эти системы могут сбивать баллистические ракеты противника.

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что Украина уже в марте получит комплексы Patriot и Mamba.

ТСН.ua сообщало об основных характеристиках и стоимости комплекса Patriot. Ознакомьтесь с этой ссылкой.

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