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Американские системы ПВО для Украины и гибель детей в оккупированной Каменке: главные новости ночи 27 августа

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Американские системы ПВО для Украины и гибель детей в оккупированной Каменке: главные новости ночи 27 августа

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 27 августа:

  • Минобороны США сообщило о заключении контракта на закупку передовых зенитных ракетных комплексов класса "земля-воздух" для нужд ВСУ. Читать дальше –>
  • Российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. Читать дальше –>
  • Британская дипломатка порадовалась "хлопку", который в последнее время не дает покоя военным РФ. Читать дальше –>
  • Хакеры из России осуществили масштабную скоординированную кибератаку против правительства Черногории. Читать дальше –>
  • Украинские пограничники задержали молодого человека, который ехал в Польшу и выдавал себя за многодетного отца. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
45
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