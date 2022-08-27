Американские системы ПВО для Украины и гибель детей в оккупированной Каменке: главные новости ночи 27 августа

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Главные новости ночи 27 августа:
- Минобороны США сообщило о заключении контракта на закупку передовых зенитных ракетных комплексов класса "земля-воздух" для нужд ВСУ. Читать дальше –>
- Российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке в Запорожской области. Читать дальше –>
- Британская дипломатка порадовалась "хлопку", который в последнее время не дает покоя военным РФ. Читать дальше –>
- Хакеры из России осуществили масштабную скоординированную кибератаку против правительства Черногории. Читать дальше –>
- Украинские пограничники задержали молодого человека, который ехал в Польшу и выдавал себя за многодетного отца. Читать дальше –>
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