Американские танки Abrams рассекают на передовой в Украине: эффектное видео

Когда именно и на каком направлении применяются американские танки – неизвестно.
В Сети опубликовали видео, на котором американский танк Abrams M1A1S виден на фронте в Украине.
Видео разместил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Когда именно и на каком направлении применяются американские танки – неизвестно. Судя по кадрам, это – зимний период.
На опубликованных кадрах показано одно из направлений фронта. На видео видно, как американский танк эффектно едет по грязи.
Добавим, что первые танки США Abrams были доставлены в Украину в конце сентября. Об этом тогда сообщил президент Владимир Зеленский.
Напомним, ранее мы сообщали, сколько техники США передали Украине с начала 24 февраля 2022 года.
Ведущие новости сегодня:
- Усиление мобилизации в Днепре: сотрудникам ТЦК разрешили проверять документы и осматривать вещи – законно ли это
- "Они дали основания для вторжения России": военный рассказал, кто привел "русский мир" в Украину
- Россия отправляет на войну против Украины иностранцев: одно из государств выдвинуло требования Кремля (фото, видео)