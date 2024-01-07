Американские танки Abrams рассекают на передовой в Украине: эффектное видео

Когда именно и на каком направлении применяются американские танки – неизвестно.

В Сети опубликовали видео, на котором американский танк Abrams M1A1S виден на фронте в Украине.

Видео разместил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Когда именно и на каком направлении применяются американские танки – неизвестно. Судя по кадрам, это – зимний период.

На опубликованных кадрах показано одно из направлений фронта. На видео видно, как американский танк эффектно едет по грязи.

Добавим, что первые танки США Abrams были доставлены в Украину в конце сентября. Об этом тогда сообщил президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько техники США передали Украине с начала 24 февраля 2022 года.

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