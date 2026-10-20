Американские технологии помогают РФ обходить украинский РЭБ: что нашли в «Комете»

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В российской системе «Комета», используемой для более устойчивой навигации дронов, ракет и управляемых авиабомб в условиях работы средств РЭБ, обнаружили десятки иностранных деталей. Большинство из них произведено американскими компаниями.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на данные Главного управления разведки Украины.

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По информации ГУР, в 16-элементных модулях «Комета» обнаружили 37 иностранных компонентов, из которых 28, или более трех четвертей, произошли от американских производителей.

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Среди них — принадлежащие Intel цифровые процессоры Altera, радиочастотные и прецизионные компоненты Analog Devices, микросхема памяти Micron, а также электроника Texas Instruments.

Еще три компонента, по данным разведки, произведены китайскими компаниями, остальные шесть — японскими, тайваньскими и швейцарскими производителями.

Что говорят американские производители

В Texas Instruments заявили Business Insider, что компания "решительно выступает против использования наших чипов в российской военной технике".

«Любые поставки микросхем TI в Россию являются незаконными и несанкционированными. Мы уделяем значительное время и ресурсы разработке, внедрению и совершенствованию политик и процедур по борьбе с незаконным оборотом», — заявили в компании.

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Intel, Analog Devices и Micron на запросы издания оперативно не ответили.

Для чего Россия использует «Комету»

Антенные панели «Комета» являются одним из распространенных российских средств защиты навигации от помех. Их устанавливают на дальнобойное вооружение, в частности, дроны типа «Шахед», баллистические ракеты «Искандер-М» и планирующие бомбы.

Система принимает спутниковые сигналы и помогает противодействовать их глушению или замене. 16-элементная «Комета» является одной из новейших серийных версий, в то время как ранее Россия широко использовала восьмиэлементные модули.

В ГУР регулярно публикуют данные об иностранных деталях в российском вооружении на портале War&Sanctions. В его каталоге собрано более 6 тысяч компонентов из более 200 единиц оружия.

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Украинская разведка призывает правительства и производителей усиливать экспортный контроль, проверять цепочки поставок и блокировать реэкспорт продукции в Россию, Беларусь, Иран и КНДР.

Американские компоненты находили и в российских «Герянях»

Ранее "Милитарный" сообщал, что около 75% микросхем в бортовом компьютере нового российского дрона "Герань-4" изготовлены американскими компаниями. Анализ проводили по обломкам беспилотника, найденным на Полтавщине.

Исследователи также не нашли внутри контролера никакой детали российского производства. На части процессоров маркировка была физически повреждена, что затрудняло установление происхождения компонентов.

Ранее в Австрии также разоблачили компанию, которая через сеть фирм в третьих странах поставляла в РФ подсанкционное оборудование для военно-промышленного комплекса.

В центре расследования была венская компания, созданная специально для закупки подсанкционной продукции в пользу оборонного сектора России — в частности станков с ЧПУ и специального инструмента для металлообработки. Для маскировки реальных маршрутов использовалась международная сеть, состоящая из фиктивных структур в Турции, ОАЭ, Гонконге, Беларуси, Кыргызстане, Южной Корее, Польше и Литве.

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