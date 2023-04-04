Американские военные в Сирии уничтожили одного из лидеров Исламского государства

Военные Соединенных штатов Америки в Сирии уничтожили Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури — одного из лидеров Исламского государства (ИГИЛ).

Об этом сообщает Центральное командование США.

Отмечается, что атака произошла на северо-западе Сирии. В частности, погибший руководил нападениями «Исламского государства» в Европе и формировал руководство ИГИЛ.

По данным американцев, во время сделки гражданские не пострадали.

В командование США рассказывают, что смерть одного из лидеров Исламского государства временно нарушит способность организации планировать нападения за пределами подконтрольной территории.

"ИГИЛ деградировала, она все еще представляет угрозу региону и за его пределами, а также способна проводить операции в регионе", — сказали в Америке.

The Associated Press передает, что Халид Эйдд Ахмад аль-Джабури погиб в результате атаки беспилотника.

"Белые шлемы" сообщили, что эвакуировали с места нападения мужчину, но он скончался от полученных ранений", — говорится в сообщении.

Напомним, что боевики совершили ракетные обстрелы военной базы на северо-востоке Сирии в районе Грин-Виллидж, где дислоцируются американские войска, в ответ США нанесли воздушный удар.

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