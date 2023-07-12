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Американский дипломат считает, что война в Украине может никогда не закончиться: "Это состояние может быть постоянным"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1967
Время на прочтение
1 мин
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Американский дипломат считает, что война в Украине может никогда не закончиться: "Это состояние может быть постоянным"

Курт Волкер о войне в Украине / Фото: УНІАН

По его словам, пока не ясно, когда война закончится и как именно.

Война в Украине, развязанная Россией, может никогда не закончиться. Кремль может решить, что это состояние должно стать постоянным.

Об этом в эфире единственного телемарафона рассказал американский дипломат, бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

"Мы никогда не знаем, когда война закончится и как именно. Может быть, никогда не будет объявлено окончание войны. Москва решит, что это состояние должно быть постоянным. Но мы не можем позволить, чтобы это стало препятствием (для вступления Украины в НАТО), — ред.), потому что мы создали такое условие для Владимира Путина, чтобы он продолжал эту войну. Нам нужно использовать собственные причины независимо от того, как действует Россия", — подчеркнул Курт Волкер.

Напомним, что Столтенберг заявил, что после завершения войны условия вступления Украины в НАТО будут пересмотрены.

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Дата публикации
Просмотры
1967
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