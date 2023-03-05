Американский эксперт предрек успех Зеленскому и объяснил, что нужно Украине для победы

В Украины есть все шансы победить в войне с Россией при условии необходимой поддержки Запада и военного вооружения.

С поддержкой и необходимым вооружением Украина способна отстоять свою независимость, а президент Владимир Зеленский - добиться успеха и стать настоящим лидером Европы.

Об этом заявил Берт Вотсон, президент Watson & Co., американской консалтинговой фирмы, специализирующейся на отношениях с правительством, международном развитии и развитии бизнеса.

"Украина заплатила ужасную цену за защиту восточного фланга НАТО. Это, очевидно, понимают все, поскольку будущее российское наступление приближается к еще одному испытанию. С поддержкой и оборудованием, необходимым Украине для победы, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский) обеспечит свою независимость, а потом добьется успеха, чтобы стать настоящим лидером Европы", — сказал эксперт.

Вотсон подчеркнул, что партнерам Украины нужно оставаться "сильными, сохранять лидерство и посылать больше запасов" Киеву уже сейчас.

" И мы должны уважать героизм, который продемонстрировала Украина, и жертву, которую принес украинский народ в течение всего этого прошлого года. Поскольку Украина противостоит РФ, мы должны как можно быстрее передать как можно большее вооружение. Украина несет сапоги и кровь", — высказался он.

Напомним, в ISW считают, что украинские военные готовятся к контрнаступлению. Скорее всего это может произойти уже весной 2023 года. Впрочем, предоставление военной помощи Западу является одним из решающих факторов в определении сроков украинского контрнаступления.

Между тем глава ГУР МО Кирилл Буданов заявляет, что следующие три месяца войны, начавшейся РФ во главе с диктатором Путиным, на фронте будут очень активными и решат дальнейшее течение событий.

Новое наступление России "загруз в грязи", поскольку в этом году в Украине рано началась весенняя оттепель. Неблагоприятные погодные условия особенно помешают усилиям России в Бахмуте.

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