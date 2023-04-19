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Американский генерал назвал главную ошибку российской армии в войне

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Американский генерал назвал главную ошибку российской армии в войне

Фото: Associated Press

В частности, считает экспредседатель ЦРУ, россиянам не хватает профессионализма.

Страна-агрессор Россия очень недооценила мощность Вооруженных сил Украины, а переоценила собственные силы. Кроме того, оккупанты имеют устаревшую телекоммуникационную систему.

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал бывший директор ЦРУ, генерал армии США в отставке Дэвид Петреус.

"Они (оккупанты – Ред) полностью недооценили украинские силы и полностью переоценили российские силы. Они не смогли навязать свою линию ведения военной кампании и подготовить силы для проведения этой кампании. Кроме того, у них не было современных телекоммуникационных систем. Поэтому генералы продолжали гибнуть", — заявил Петреус.

По словам эксчельника американской разведки, россиянам не хватает профессионализма и тренировок. В частности, оккупационная армия имеет недостаточно профессионального сержантского состава.

"Было очень много ошибок, которые они продемонстрировали, некоторые из них были ожидаемыми, другие были неожиданными. Например, тот факт, что их телекоммуникационная система одноканальна, и вы можете легко ее найти. Она не зашифрована. Она также высокочастотная — это значит, что она распространяется очень широко, любой может уловить ее с помощью полицейского сканера, в отличие от нашей системы, использующей частотную модуляцию (FM)», — сказал генерал армии США.

он заметил: то, что эти системы не зашифрованы, "действительно впечатляет, учитывая, сколько россияне инвестировали в модернизацию своих вооруженных сил".

Напомним, владелец ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин сделал заявление о том, что идеальный вариант объявить о завершении так называемой "спецоперации" и сообщить всем, что Россия достигла уже тех планируемых результатов.

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Дата публикации
Просмотры
2453
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