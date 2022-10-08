Американский генерал о возможности ядерного удара: "Путина загнали в угол, он проигрывает повсюду"

Владимир Путин способен применить ядерное оружие, а его угрозы всему миру могут оказаться совсем не блефом. Ведь ВСУ разбивают россиян на фронте и Путин терпит неудачи по всем направлениям.

Такое мнение в комментарии CNN International высказал американский генерал в отставке Марк Хертлинг.

Военный признает, что спрогнозировать действия Путина очень трудно, ведь он постоянно принимает неправильные решения и терпит неудачу в войне.

"Вы можете рассмотреть потенциальные способы реагирования и противодействия любым действиям враждебных сил. Чего вы не всегда знаете, так это того, что на мысли у принимающего решения человека", — заявил Хертлинг и добавил, что Путин уже и так "провалил" все стратегические цели, которые хотел достигнуть в войне против Украины.

Ядерный шантаж России

Россия с начала полномасштабной войны шантажирует Украину ядерным оружием. Готовы ли россияне действительно применить ее и насколько высок уровень отчаяния в кремлевских кабинетах, за этим постоянно наблюдают США, НАТО и другие украинские союзники. В Пентагоне отмечают, что США пока не видят признаков того, что Владимир Путин принял решение о ядерном ударе.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас риски применения ядерного оружия Россией достаточно неоднозначны, но исключать такое развитие событий не стоит.