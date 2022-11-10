Американский генерал предупредил Россию о последствиях ядерного удара по Украине

Если президент России Владимир Путин решится применить ядерное оружие против Украины, США уничтожат "большую часть российских военных возможностей".

Об этом заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес в интервью 24 каналу.

На вопрос, может ли Запад предотвратить применение Путиным оружия массового поражения по Украине, генерал ответил:

"Мой президент уже говорил, что если Россия допустит страшную ошибку и применит оружие массового уничтожения, последствия для нее будут катастрофическими. Я ему верю, так же ему верит генштаб России. Я верю, что они понимают — положительных последствий для России просто нет, их но если они решатся использовать ядерное оружие, на поле боя им это не принесет выгоды, только беду. Потем коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать".

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По его словам, российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют, а запугивают другие страны.

"Как только его используют, в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей. Российский генштаб это знает, поэтому я верю, что Кремль до этого не дойдет. Более того, Си Цзиньпин встретился с канцлером Шольцем и сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия. Но вместе с тем осуждает и угрозы ядерным оружием. У России в данном вопросе нет друзей, может только одна КНДР. Но союзников, которые одобрили бы применение ядерного оружия по Украине, у них нет", — отметил Годжес.

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в сентябре заявлял, что Россия будет использовать "все доступные средства", чтобы не допустить освобождения оккупированных территорий Украины. Намеки Путина на возможное использование ядерного оружия вместе с агрессивными угрозами со стороны других кремлевских чиновников вызвали осуждение со стороны США и их союзников, а также завуалированную критику Китая и Индии.

США, Германия и Китай дают Путину четкие сигналы о недопустимости ядерного шантажа.

В ходе визита в Китай Олаф Шольц вместе с лидером КНР Си Цзиньпином категорически выступили против использования ядерного оружия Россией.

После визита в Китай канцлер Германии позвонил Байдену. Лидеры страны признали "четким" заявление китайского лидера Си Цзиньпина об угрозе применения ядерного оружия.

В то же время советник Байдена подтвердил коммуникацию с РФ по ядерному оружию.

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