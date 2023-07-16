Американский генерал рассказал, как танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

Предоставленные США танки M1A1 Abrams изменят ситуацию на поле боя, когда доедут в Украину.

Об этом рассказал начальник оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дуглас Симс ТСН.

Генерал поделился, что это чрезвычайный танк.

"И, обучение которое сейчас продолжается, сделает их (украинцев) знаете, чрезвычайно ловкими в пользовании ими. Я не могу вам сказать, будет ли продолжаться наступление на то время или нет, я просто знаю, что когда прибудут «Абрамсы», они смогут изменить ситуацию в пользу украинцев", — сказал он.

Кроме того, вместе с танками Украине предоставят ремонтно-эвакуационные и штурмовые машины Assault Breacher Vehicle для того, чтобы пробивать российские укрепления, к Абрамсам также добавляются противоминные тралы.

Добавим, что в Вильнюсе завершился двухдневный саммит НАТО, в ходе которого союзники Альянса озвучили свою готовность оказать всестороннюю помощь Украине. Среди стран, которые направят вооружение, Великобритания, Германия, Дания, Австралия, Франция.

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