Американский генерал сказал, у кого будет преимущество во время зимних боев в Украине

Украинские военные зимой будут иметь лучшее обеспечение, чем оккупационная армия.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес считает, что украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении во время боевых действий в зимнее время.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

Американский генерал отметил, что погодные условия зимой будут создавать затруднения даже для хорошо экипированных солдат.

“Конечно, будет сложно. Погода будет вносить свои коррективы. Мокрая почва, болото... В таких условиях даже лучше оснащенным солдатам тяжело и утомительно”, — отметил он.

Также читайте Замедление боевых действий на месяцы и ракетный террор РФ: NYT назвало вероятный сценарий войны зимой

В то же время Бен Годжес прогнозирует, что ВСУ будут иметь значительное преимущество над врагом.

“Мне кажется, что украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении, за их плечами целая страна, а россияне здесь оккупанты. Другие страны уже пообещали дать зимнюю форму, палатки и здесь украинские войска будут лучше обеспечены”, — подчеркнул он.

Напомним, украинский военный эксперт считает, что ВСУ получили возможность активизировать контрнаступление, пока россияне не собрали резервы и не построили более мощные оборонные позиции.

Читайте также: