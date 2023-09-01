Американский генерал сравнил Крым с Аляской и объяснил, почему украинский полуостров нужно деоккупировать

Без возвращения Крыма Украина не сможет чувствовать себя в безопасности и восстановить экономику.

Возвращение Крыма остается главной целью для Украины в ходе отражения полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в комментарии Newsweek.

"Украинцы знают, что Крым является решающей территорией, что они никогда не будут в безопасности, пока Россия оккупирует Крым и может наносить удары своим флотом и авиацией из Крыма и запускать ракеты по всем морским портам Украины", — утверждает американский генерал.

По его словам, украинцам не удастся восстановить свою экономику без деоккупации полуострова, поскольку россияне будут мешать судам, следующим в Одессу, Херсон или Николаев.

"Два других главных морских порта — Бердянск и Мариуполь — даже после их освобождения будут напрасными, потому что Россия будет продолжать перекрывать Азовское море от Крыма", — отметил Бен Ходжес.

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Он также подверг критике сторонников территориальных уступок Украины в обмен на мир с Россией.

“Я удивлен тем, сколько людей легкомысленно говорят: “Пусть они получат Крым ради мира”. Во-первых, насколько же вы невежественны, если думаете, что это на самом деле их удовлетворит или что Россия будет соблюдать какое-либо соглашение или не будет прерывать судоходство или делать другие действия, чтобы нанести ущерб экономике Украины”, — аргументировал генерал.

Кроме того, он предложил другим странам примерить такое предложение.

"Можете ли вы сказать немцам ради мира отказаться от бывших восточногерманских территорий? Или сказать США вернуть Аляску России ради мира? Это смешно, но почему люди готовы сказать Украине, что они должны отдать Крым", — подчеркнул Бен Ходжес.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал цель спецоперации разведки в Крыму 24 августа и анонсировал наземную операцию по освобождению полуострова, а не только удары по врагу.

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