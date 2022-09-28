Американский генерал Уэсли Кларк рассказал, зачем Путин угрожает ядерным оружием

Американский генерал Уэсли Кларк выразил мнение об угрозах главы Кремля Владимира Путина применить ядерное оружие.

В своем комментарии по ситуации он сказал, что угрозы Путина призваны шокировать западных союзников Украины и заставить их отказаться от поддержки.

"Я думаю, что, прежде всего, господин Путин проигрывает, и он это знает. Он видит конечную точку как для его действий в Украине, так и для своего правления в России. И поэтому он все более отчаянно пытается удержаться и добиться хоть какого-нибудь успеха.Поэтому проведение фейкового референдума в Луганске и Донецке и, возможно, в Херсоне — это попытка заставить более серьезно относиться к его угрозе применить ядерное оружие", — отметил Кларк.

По его словам, маловероятно, что глава Кремля применит ядерное оружие во время войны с Украиной.

"Но если он аннексирует эти области и скажет, что "мамке России" угрожает опасность, то он думает, что мир, возможно, будет воспринимать это как более реальную угрозу", — добавил генерал.

Кларк отметил, что Путин способен нажать "красную кнопку".

"Он пока не использует ядерное оружие. Мы всегда знали, что он способен на все, и он может его использовать. Мы знаем из наших исследований войны, что несколько единиц тактического ядерного оружия не изменят битву. Сотни – да. Но применение ядерного оружия "Это шоковый эффект. Именно на это она и рассчитана. И в данном случае угроза призвана шокировать западных союзников и заставить их не поддерживать Украину", — добавил Кларк.

Напомним, ранее президент США Джо Байден предупредил Путина о том, что применение оружия массового поражения в Украине будет иметь для России серьезные последствия и призвал не делать этого.

Читайте также: