Американский генерал высказался о контрнаступлении ВСУ и провалах оккупантов

Бывший директор Центрального разведывательного управления генерал Дэвид Петреус считает, что украинские Вооруженные силы достаточно подготовлены для проведения успешного контрнаступления.

Об этом он сказал во время 15-го Киевского форума безопасности, сообщает "NV".

Он отмечает, что ВСУ хорошо дисциплинированы, имеют эффективное командование и управление, а также оснащены современным вооружением. Чем не могут похвастаться оккупанты. Петреус отмечает, что российская армия за время войны понесла огромные потери и не имела нормальной возможности переоснаститься.

"Сейчас война находится в переходном периоде. Зимнее наступление России не достигло своей цели. Они хотели захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Им удалось захватить лишь часть Бахмута. Сейчас они теряют там фланги. Их оборона достаточно слаба", — добавляет американский генерал.

Упомянул он и военные неудачи РФ под Киевом, Харьковом и Херсоном. Вместе с тем он подчеркнул, что россияне добились только скромных целей, которые ставили перед собой на зимнюю кампанию.

"Вместо этого украинское войско формирует дополнительные бригады… В бронетанковых подразделениях главным образом западное оружие. И мы все хотели и приложили усилия, чтобы это оружие было для контрнаступления", — отмечает Дэвид Петреус.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова начать свое долгожданное контрнаступление против российских оккупантов. Впрочем, он не стал называть даты, но сказал, что контрнаступление ВСУ может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

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