Американский генерал заявил, что РФ неоднократно обстреливала Украину гиперзвуковыми ракетами

Ранее РФ заявляла, что обстреляла гиперзвуковыми ракетами Ивано-Франковскую область.
Россия неоднократно обстреливала гиперзвуковыми ракетами на территории Украины.
Об этом заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Волтерс, сообщает Голос Америки.
Генерал заверил, что большинство этих ударов были нанесены по конкретным военным объектам.
"Большинство этих ударов было нанесено по конкретным военным объектам", — сказал он.
Издание напоминает, что 19 марта Россия объявила, что применила гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для уничтожения крупного оружейного состава в Ивано-Франковской области. По оценкам Минобороны РФ, ракетные комплексы "Кинжал" принадлежат к высокоточному оружию нового поколения и оснащены гиперзвуковыми аэробалистическими ракетами, трудно распознаемыми системами противовоздушной и противоракетной обороны.
Как сообщалось, Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по Украине.
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