Американский капитал не дает неприкосновенности: циничное заявление Лаврова об ударе по заводу в Закарпатье

Сергей Лавров / © Associated Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал авиаудар по закарпатскому заводу Flex в Мукачево, который горел три дня. Предприятие имеет американские инвестиции, что, по словам телеведущей NBC, является "пощечиной для Трампа".

Лавров в ответ на вопросы журналистки заявил, что присутствие иностранного капитала не делает завод защищенным, если там производят продукцию для военных целей.

"Некоторые наивно считают, что если видят в витрине кофемашину, она производится именно там. Но наша разведка имеет точные данные. Если на предприятии есть американские, венгерские или другие инвестиции, а там производят оружие, чтобы наносить ущерб россиянам, это не делает его нетронутым", - заявил глава МИД РФ.

По его словам, такая логика является проявлением империализма, ведь наличие зарубежных инвестиций не может гарантировать защиту предприятия, если его продукция используется в военных целях.

Последствия удара по Закарпатью. / © Прокуратура Закарпатской области

Напомним, 21 августа российские войска нанесли ракетные удары по Мукачево на Закарпатье. Два "Калибра" атаковали местный завод с иностранными инвестициями. Речь идет об американском предприятии Flex.