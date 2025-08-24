- Дата публикации
Американский капитал не дает неприкосновенности: циничное заявление Лаврова об ударе по заводу в Закарпатье
Лавров заявил, что присутствие американских инвестиций не гарантирует неприкосновенности, если предприятие "производит продукцию для военных целей".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал авиаудар по закарпатскому заводу Flex в Мукачево, который горел три дня. Предприятие имеет американские инвестиции, что, по словам телеведущей NBC, является "пощечиной для Трампа".
Лавров в ответ на вопросы журналистки заявил, что присутствие иностранного капитала не делает завод защищенным, если там производят продукцию для военных целей.
"Некоторые наивно считают, что если видят в витрине кофемашину, она производится именно там. Но наша разведка имеет точные данные. Если на предприятии есть американские, венгерские или другие инвестиции, а там производят оружие, чтобы наносить ущерб россиянам, это не делает его нетронутым", - заявил глава МИД РФ.
По его словам, такая логика является проявлением империализма, ведь наличие зарубежных инвестиций не может гарантировать защиту предприятия, если его продукция используется в военных целях.
Напомним, 21 августа российские войска нанесли ракетные удары по Мукачево на Закарпатье. Два "Калибра" атаковали местный завод с иностранными инвестициями. Речь идет об американском предприятии Flex.