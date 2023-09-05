Американский контрадмирал рассказал, что может стать переломным моментом контрнаступления ВСУ

Украинские Вооруженные силы продолжают вести наступательные действия на юге и востоке Украины, а переломным моментом контрнаступлением Украины может стать авиация.

Такое мнение выразил контрадмирал американских военно-морских сил в отставке Марк Монтгомери, сообщает "Голос Америки".

Отвечая на вопрос, что может стать переломным моментом для контрнаступления ВСУ, он сказал, что "воздушные силы".

"Смотрите, США никогда бы не позволили армии или морпехам воевать на земле без обеспечения воздушной поддержки или сразу после обеспечения господства в воздухе. Ни одна из сторон не имеет контроля над воздушным пространством, ни у одной из сторон нет доминирования в воздухе, — сказал контрадмирал.

По его словам, ВСУ получат от партнеров 60 истребителей F-16. Комментируя, изменят ли они ситуацию на поле боя, Монтгомери говорит, что "это вопрос долговременный, не на краткую перспективу".

"Подозреваю, что в этом году вы не увидите F-16 над украинским небом. Нужно много тренировок. Это займет некоторое время, нужно тренировать также механиков. Истребители должны проходить обслуживание после каждой боевой миссии, их будут обслуживать украинские механики", — сказал он.

Монтгомери подчеркнул, что важно наладить тренировку украинских механиков и пилотов на F-16. И хоть они легки в обслуживании, но нужны "серьезные технические знания".

"Так нужна тренировка механиков, тренировка пилотов, на все это нужно время. Если по времени все будет правильно, наверное, можно ожидать F-16 следующей весной или летом", — отметил контрадмирал ВМС США в отставке.

По его словам, Украине нужно, чтобы со временем увеличилось количество пилотов — "около 100 пилотов на 60 самолетов".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что истребители F-16 будут в Украине уже в начале 2024 года. Он добавил, что ВСУ нужно ориентировочно 160 западных самолетов, чтобы доминировать в небе.

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