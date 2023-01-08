Американский политик объяснил, что нужно Украине, чтобы ВСУ перешли в наступление по всей линии фронта

США 6 января объявили о крупнейшем пакете военной помощи Украине, впрочем, начать делать это нужно было раньше.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал американский политик и лидер Республиканской партии 45-го округа Нью-Йорка Борис Пинкус.

Политик подчеркнул, что проблема заключается в том, что Украине до сих пор не предоставили необходимое количество систем противовоздушной обороны, чтобы "закрыть" хотя бы крупнейшие областные центры государства.

"Это не является меньшей проблемой, то есть вместе с наступательным вооружением Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны", – сказал американский политик.

По словам Пинкуса, партнеры должны увеличить количество систем ПВО, тогда Украина сможет по всей линии фронта перейти в наступление и вернуть оккупированные территории, включая Крым.

Он отметил, что Европа стала активнее оказывать военную помощь Украине, в частности, ощутимые шаги предпринимает Франция. На днях французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова предоставлять легкие бронированные танки, которые сейчас необходимы ВСУ для перехода в контрнаступление.

"Ощущается рост помощи и со стороны Германии. Мы надеемся, что, наконец, начнут поступать Leopard, о которых уже давно ведутся разговоры, а их все нет", — заметил американский политик.

Однако он подчеркнул, что пока нет количества и скорости предоставления вооружения, в котором нуждается Украина.

Новый пакет помощи Украине от США

В пятницу, 6 января, Минобороны США опубликовало полное содержание нового пакета военной помощи для Украины в размере 3,075 млрд долларов. Так, Украина получит 50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов калибра 25 мм; 100 бронетранспортеров M113 и 138 многоцелевых колесных транспортных средств высокой мобильности (HMMWV).

Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что пакеты военной помощи Украине от США и союзников демонстрируют, что Запад сломал барьер по непредоставлению наступательного оружия. Новую военную технику ВСУ могут применить против оккупантов во время операции по освобождению Мелитополя.

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