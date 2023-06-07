Американский посол призвал Китай "сделать правильный выбор" по вопросу войны в Украине

Посол заявил, что Украина должна восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, и Китай может этому помочь.

Посол Соединенных Штатов в Китае Николас Бернс призвал руководство страны "сделать правильный выбор" по вопросу войны в Украине и подтолкнет Россию к прекращению агрессии.

Об этом информирует CNN.

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Бернс, во время мероприятия, организованного неправительственной организацией "Коалиция глобального лидерства США", заявил, что Украина должна восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, и Китай может этому помочь.

"Мы очень надеемся, что они сделают правильный выбор, но правильный выбор для Китая состоит в том, чтобы заставить Россию соблюдать международное право, вывести свои войска и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал посол США.

Кроме того, дипломат заявил, что мир ожидает таких действий от Китая, хотя пока нельзя предсказать, как будет себя вести Пекин.

"Но это то, что мы, очевидно, отстаиваем, и они знают нашу позицию", – добавил Бернс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС, которую совершили российские захватчики 6 июня.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Алексей Резников заявил, что Китай может стать посредником в переговорах между РФ и Украиной о войне, если Пекин заставит Кремль вывести войска из оккупированных территорий.

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