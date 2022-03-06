Американский производитель графических процессоров Nvidia не будет продавать свою продукцию в России

Американский производитель графических процессоров Nvidia не будет продавать свою продукцию в России

Nvidia – это американский производитель графических процессоров, видеоадаптеров, мультимедийных и коммуникационных устройств для ПК и игровых консолей, вроде Sony PlayStation 3 и Xbox.

Компания Nvidia объявила, что приостанавливает продажу своей продукции на территории России.

Об этом в своем телеграмме сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.