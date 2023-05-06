"Американский след": в России заявили, что к подрыву Прилепина имеют отношение США

В России традиционно считают, что к подрыву пропагандиста Прилепина относятся США и Украина.

В России считают, что к подрыву пропагандиста Прилепина относятся США и Украина.

С таким заявлением выступила пресс-служба МИД России.

"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но на их западных покровителях, в первую очередь, на США", — заявили в МИД.

Там также добавили, что расследование взрыва продолжается, но российским пропагандистам уже "очевидно", кто именно имеет отношение к инциденту. Что интересно, к такому выводу в МИД пришли после того, как США публично не осудили факт подрыва пропагандиста, воевавшего на стороне боевиков в так называемой "ЛНР".

Отметим, что Прилепин является активным сторонником агрессии РФ против Украины.

Напомним, что МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина.

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