Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Американский советник Залужного рассказал, что делать, если Иран отправит России баллистические ракеты

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
797
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Американский советник Залужного рассказал, что делать, если Иран отправит России баллистические ракеты

Фото: Wikipedia.org

По словам советника, нужно "готовиться к защите от всего, что Иран может поставить России".

Президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рассказал, что делать в случае, если Иран пришлет России баллистические ракеты.

Об этом он сказал Райс в эфире Radio NV.

По его словам, не стоит рассчитывать на сдержанность иранского руководства в вопросе поставки баллистических ракет, а нужно "готовиться к защите от всего, что Иран может поставить России".

«То, что нельзя уничтожить, как иранские баллистические ракеты, следует уничтожать еще на этапе доставки их в Россию. Это не простая задача, однако я думаю, что Украина будет пытаться это сделать», — говорится в сообщении.

Как сообщает Financial Times, Россия воздерживается от закупок иранских баллистических ракет большой дальности из-за угрозы, что США предоставит Украине ракеты ATACMS, однако Москва может изменить свою позицию.

«Чем больше Россия проиграет, тем меньше поддержки она получит от кого угодно, с Ираном включительно. В конце концов, никто не хочет оказаться на неправильной стороне истории», — добавил он.

Накануне Главнокомандующий ВСУ рассказал начальнику Штаба обороны Великобритании о самом сложном участке фронта.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
797
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация