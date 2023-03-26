Американский советник Залужного рассказал, что делать, если Иран отправит России баллистические ракеты

По словам советника, нужно "готовиться к защите от всего, что Иран может поставить России".
Президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рассказал, что делать в случае, если Иран пришлет России баллистические ракеты.
Об этом он сказал Райс в эфире Radio NV.
По его словам, не стоит рассчитывать на сдержанность иранского руководства в вопросе поставки баллистических ракет, а нужно "готовиться к защите от всего, что Иран может поставить России".
«То, что нельзя уничтожить, как иранские баллистические ракеты, следует уничтожать еще на этапе доставки их в Россию. Это не простая задача, однако я думаю, что Украина будет пытаться это сделать», — говорится в сообщении.
Как сообщает Financial Times, Россия воздерживается от закупок иранских баллистических ракет большой дальности из-за угрозы, что США предоставит Украине ракеты ATACMS, однако Москва может изменить свою позицию.
«Чем больше Россия проиграет, тем меньше поддержки она получит от кого угодно, с Ираном включительно. В конце концов, никто не хочет оказаться на неправильной стороне истории», — добавил он.
Накануне Главнокомандующий ВСУ рассказал начальнику Штаба обороны Великобритании о самом сложном участке фронта.
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