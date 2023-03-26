Американский советник Залужного рассказал, что делать, если Иран отправит России баллистические ракеты

По словам советника, нужно "готовиться к защите от всего, что Иран может поставить России".

Президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс рассказал, что делать в случае, если Иран пришлет России баллистические ракеты.

Об этом он сказал Райс в эфире Radio NV.

По его словам, не стоит рассчитывать на сдержанность иранского руководства в вопросе поставки баллистических ракет, а нужно "готовиться к защите от всего, что Иран может поставить России".

«То, что нельзя уничтожить, как иранские баллистические ракеты, следует уничтожать еще на этапе доставки их в Россию. Это не простая задача, однако я думаю, что Украина будет пытаться это сделать», — говорится в сообщении.