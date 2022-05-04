"Не хватает других": аналитик объяснил, почему РФ начала использовать ракеты "Оникс" в Украине

"Не хватает других": аналитик объяснил, почему РФ начала использовать ракеты "Оникс" в Украине

В последние дни российская армия начала использовать противокорабельные крылатые ракеты "Оникс" по наземным целям. В частности, по объектам Одесской области.

По мнению американского военного аналитика, это может свидетельствовать об отсутствии в России других типов высокоточных боеприпасов большой дальности.

Такое предположение высказал старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

"Я интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогостоящая система для использования во второстепенной роли", – заявил Кофман.

Напомним, 3 мая из оккупированного Крыма РФ выпустила ракеты "Оникс" из комплекса "Бастион". В результате ракетного удара разрушен жилой дом в самой Одессе. Впоследствии стало известно о гибели 15-летнего ребенка, еще одного несовершеннолетнего с ранением доставили в больницу

После этого в Минобороны РФ опубликовало видео якобы запуска ракет "Оникс", отметив, что ими уничтожили ангары "логистического центра на военном аэродроме Украины".

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