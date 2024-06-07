Американское оружие на фронте пока не остановило наступление России — The New York Times

Американский аналитик предполагает, что российская армия будет продолжать наступать большую часть этого года.

Прибытие на фронт боеприпасов и вооружения из одобренного весной пакета военной помощи США облегчает Украине защиту своих позиций, но пока не останавливает наступление российской оккупационной армии.

Об этом со ссылкой на американских аналитиков и украинских военнослужащих пишет The New York Times.

По словам старшего научного сотрудника Евразийской программы Института исследований внешней политики Роба Ли, Россия сохранила значительное преимущество в живой силе и огневой мощи. Он предполагает, что российская армия будет продолжать наступление большую часть года, но может столкнуться с нехваткой танков и бронетехники.

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Успешное уничтожение вражеской техники стало возможным, прежде всего, благодаря достаточному количеству артиллерийских боеприпасов.

"Наша артиллерия поражает скопление российских войск... Раньше наши артиллерийские батареи были очень осторожны с количеством снарядов, которые они могли использовать", — сообщил воюющий на Харьковском направлении лейтенант Денис Ярославский.

Американский аналитик Роб Ли отметил, что российские войска "не извлекли выгоды из харьковского наступления". По его словам, очевидной целью этих действий российской армии было заставить Украину перебросить ряд сил из Донбасса.

Судя по спутниковым картам, ареной самых интенсивных боев за последние недели стал юг Донбасса.

Напомним, заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер заявил, что захват оккупационной армией Россией дополнительных территорий в Харьковской области в результате наступления не является стратегически важным с точки зрения всеобщего течения войны в Украине.

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