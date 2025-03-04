Американское оружие в Украине скоро закончится: FT о последствиях прекращения помощи США

Без поддержки США фронт не упадет, но Россия продолжит наступление.

Перспектива противостоять России без американского оружия, техники и разведданных, долгое время немыслимая для Украины, похоже, скоро станет реальностью. Украина, вероятно, исчерпает последние запасы американского оружия и боеприпасов за два-три месяца.

Об этом говорится в статье Financial Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

"После этого нам будет очень тяжело. Это не будет полным крахом, но мы будем вынуждены быстрее отступать", – сказал источник.

Прекращение военной помощи США приведет к большим последствиям для украинской армии, даже если европейские союзники частично восполнят своим оружием дефицит на фронте. Что особенно важно для Украины, поддержка США включала обмен разведданными, который, как сообщается, пока не прекращен.

"Влияние, как правило, сложно оценить, поскольку значительная часть поддержки со стороны США не обсуждается публично", — сказал Майкл Кофман, военный аналитик и старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Европейские союзники в последние дни активизировали усилия по сбору средств и закупке военной техники для Украины. Но континент продолжает сражаться с масштабированием производства вооружений, а ключевое оборудование остается уникальным для США.

Нехватка используемых Украиной ракет-перехватчиков для пяти американских систем Patriot станет серьезным ударом по обороноспособности страны, тогда как Россия расширяет свою кампанию по нанесению ударов с использованием беспилотников и ракет в глубине территории Украины.

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Финский военный аналитик Эмиль Кастехельми из Black Bird Group считает, что если украинским военным придется прекратить использование Patriot, "в конце концов, Украина будет вынуждена провести сложное определение приоритетов".

"Вы защищаете аэродром, электростанцию или завод по производству оружия?" – объяснил он сложность выбора для украинских защитников.

На фронте последствия прекращения американской помощи, вероятно, начнут ощущать уже через несколько недель. Хотя подавляющее большинство дронов, которые используют Силы обороны, теперь отечественного производства, военные по-прежнему используют широкий спектр американского оружия и транспортных средств, нуждающихся в постоянном обслуживании и запчастях.

Нехватку артиллерийских снарядов можно частично компенсировать усилиями Европы: в 2025 году ЕС планирует отправить в Украину до 2 млн артиллерийских снарядов.

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"Мы начнем видеть серьезные последствия в течение нескольких месяцев, и они будут прежде всего связаны со способностью Украины наносить точечные удары", — считает Кофман.

Поставленные США реактивные системы залпового огня Himars позволили Украине уничтожить важнейшие цели россиян, такие как командные пункты и логистические центры на оккупированной территории.

"У нас нет реальной замены Himars", — заявил украинский военный аналитик Павел Нарожный.

Пусковые установки Himars также позволили Украине использовать дальнобойные ракеты Atacams для поражения целей на территории РФ на расстоянии до 300 км от границы. Нарожный сказал, что у Киева есть британские и французские дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, "но они не одинаковые, они гораздо медленнее и их легче перехватывать".

По словам Нарожного, без поддержки США "фронт не упадет, но Россия продолжит наступление".

Напомним, Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Пауза наступила после ссорі Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

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