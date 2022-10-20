Amnesty International назвала атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины военным преступлением

Организация призвала привлечь к ответственности всех виновных в нападениях, единственной целью которых является терроризация мирного населения.

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру являются военными преступлениями.

Об этом говорится в заявлении организации в Twitter.

"Сегодня впервые было объявлено об отключении света в результате незаконного нападения России на гражданскую инфраструктуру. Призываем к ответственности всех виновных. Атаки, единственной целью которых является терроризирование гражданского населения, являются военными преступлениями", – говорится в сообщении.

По словам директора Amnesty International из Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс, тактика России очевидна: страна-агрессорка намерена подорвать промышленное производство Украины, нарушить работу транспорта, посеять страх и отчаяние, лишив мирных жителей тепла, электричества и воды с приближением зимы.

"Прицельное уничтожение Россией украинской гражданской инфраструктуры является незаконным. Нравственное состояние гражданского населения не является законной целью, а осуществление этих атак с единственной задачей терроризировать гражданское население – военное преступление. Все лица, ответственные за приказы и за совершение этих преступных нападений, должны быть привлечены. к ответственности", – цитирует Стразерс официальный сайт организации.

Последствия энергетического террора

После массированных российских атак на предприятия критической инфраструктуры ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной. Из-за атак РФ украинцев настойчиво просят уменьшить потребление электроэнергии. В частности, не включайте мощные электроприборы – микроволновые печи, электрочайники, кондиционеры, электрообогреватели.

Даже небольшая экономия и снижение электропотребления в каждом доме помогут стабилизировать работу национальной энергосистемы. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус предупредил, если украинцы не будут экономить свет, веерные отключения электроснабжения возможны и дальше.

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