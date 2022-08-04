Amnesty International обвинила ВСУ в расположении техники и оружия в жилых районах: у Зеленского ответили

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

На это отреагировали в Офисе президента Украины, заявив, что организация участвует в российской дезинформации и пропаганде.

Так, соответствующий доклад Amnesty International был опубликован 4 августа.

Там заявили, что такая тактика украинских военных нарушает международное гуманитарное право, ведь превращает гражданские объекты в военные цели. В результате ударов со стороны российских войск по населенным пунктам гибнут мирные жители и разрушается гражданская инфраструктура.

Также читайте Россия фабрикует доказательства атаки по колонии с пленными в Оленовке — AP

"Нахождение в оборонной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил подальше от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные", — заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар.

В организации также отметили, что подобная практика украинских бойцов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки, в том числе с использованием запрещенных международным сообществом боеприпасов.

На такое заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, написав в Сети, что Amnеsty International участвует в российской дезинформации и пропаганде.

"Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев – это армия палачей и насильников, которая пришла в Украину устраивать геноцид. Наши защитники защищают свой народ и семьи. Жизнь людей для Украины является безусловным приоритетом, именно поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов", – говорится в комментарии Подоляка.

"Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация как Amnеsty International принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганде", – добавил советник главы ОП.

Напомним, в Офисе президента заявили, что "референдумов" на юге Украины не будет, и объяснили почему.

Рашисты "утюжат" гражданских, насилуют и расстреливают - что происходит в оккупации

Читайте также: