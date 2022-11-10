Amnesty International открыто обвинила Россию в преступлениях против человечности и призвала к расследованию

Amnesty International провела интервью с 88 гражданскими гражданами страны, большинство из которых покинули свои дома после российской оккупации.

Международная правозащитная организация Amnesty International, в августе поразившая громкий скандал, открыто обвинила Россию в преступлениях против человечности и призвала Офис прокурора Международного уголовного суда и другие компетентные международные, региональные и национальные властные структуры к расследованию.

Об этом говорится в отчете международной организации о принудительном вывозе и депортации Россией гражданского населения с оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что Amnesty провела интервью с 88 гражданскими гражданами страны, большинство из которых покинули свои дома после российской оккупации. Большинство из них – гражданские из Мариуполя, а также из Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В организации отмечают, что некоторые из этих людей прошли через "безосновательные задержания, пытки и другие формы бесчеловечного обращения, другие столкнулись с нарушениями их прав вследствие фильтрации".

В этом докладе собраны доказательства того, как российские и контролируемые Россией силы не оставляли многим гражданским в Украине никакого другого выбора, кроме того, как быть принудительно перевезены в Россию или оккупированные РФ украинские территории, в частности в "ДНР" и "ЛНР", поддерживаемые РФ террористические республики.

Кроме того, Amnesty задокументировала несколько случаев, когда детей без сопровождения, пожилых и лиц с инвалидностью насильно перевозили из Мариуполя в Донецк.

"В отдельных случаях детей, лиц с инвалидностью и пожилых людей, которые уже успели добраться относительно безопасных мест и планировали ехать дальше в контролируемые правительством Украины территории, подконтрольная России власть самопровозглашенной "ДНР" направляла их в оккупированный Россией Донецк. Во многих случаях российская власть не может привести веские аргументы в пользу того, что они проводили эвакуации для безопасности населения", — говорится в отчете.

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Сканадальный отчет Amnesty International по обвинению Украины

Напомним, 4 августа Amnesty International опубликовала отчет, в котором украинских защитников обвинили в том, что их тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей. Этот отчет вызвал широкую критику не только в Украине, но и во всем мире.

В то же время Amnesty подчеркнула, что "такие нарушения никак не оправдывают неспровоцированное нападение России, в результате которого погибли и были ранены бесчисленное количество гражданских лиц".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что для скандального отчета организация Amnesty International использовала свидетельства людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях.

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