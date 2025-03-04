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Amnesty International: РФ целенаправленно изолирует украинских пленных от внешнего мира

Amnesty International: РФ целенаправленно изолирует украинских пленных от внешнего мира

Освобождены из плена украинские защитники/Фото: телеграмм-канал главы МВД Украины Игоря Клименко

Украинские пленные целенаправленно лишают возможности контактировать с внешним миром на месяцы или даже годы, что приводит к систематическим нарушениям прав человека.

Россия систематически удерживает украинских военнопленных и гражданских лиц в полной изоляции, лишая их любой связи с внешним миром. Это создает условия для безнаказанного применения пыток и незаконных убийств.

Об этом говорится в новом отчете Amnesty International.

Системное удержание без связи и насильственные исчезновения

В период с января по ноябрь 2024 года правозащитники опросили 104 человека, в том числе:

  • Пятерых бывших украинских военнопленных;
  • Родственников 38 военнопленных;
  • Семьи 23 пропавших без вести при особых обстоятельствах;
  • 28 гражданских, которых содержали русские, и их семьи;
  • 10 находящихся в Украине российских военнопленных.

По заключению Amnesty International, содержание пленных украинцев в полной изоляции продолжается с февраля 2022 года. Их целенаправленно лишают возможности контактировать с внешним миром на месяцы или даже годы, что приводит к систематическим нарушениям прав человека.

Умышленное бесчеловечное поведение

Генеральный секретарь организации Агнесс Калламар подчеркнула, что изоляция пленных является сознательной политикой РФ.

"Системное содержание Россией украинских военнопленных и гражданских лиц без связи с внешним миром отражает целенаправленную политику, направленную на то, чтобы обезлюдить их и заставить их замолчать, оставляя их семьи в агонии, пока они ждут новостей о своих близких".

В отчете отмечается, что пленные полностью зависят от своих тюремщиков в вопросе выживания.

"Это не серия изолированных инцидентов — это систематическая политика, которая нарушает все нормы международного права".

Россия отказывает международным организациям в доступе к пленникам, а также не предоставляет им необходимого медицинского ухода.

Требования к России

Правозащитники Amnesty International призвали Кремль немедленно прекратить кампанию насильственных исчезновений, пыток и содержания пленников без связи с внешним миром.

Организация требует:

  • Предоставить информацию обо всех военнопленных соответствующим международным структурам.
  • Обеспечить доступ гуманитарных миссий к местам содержания.
  • Гарантировать пленникам медицинскую помощь и вернуть раненых военных в Украину через независимые смешанные медицинские комиссии.
  • Немедленно уволить незаконно удерживаемых гражданских.

Amnesty International в очередной раз напомнила, что содержание пленных в полной изоляции является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Журналистку Викторию Рощину, которую содержали в российском плену, там пытали. Об этом, в частности, свидетельствуют следы ножевых ранений на теле, ее вес менее 30 кг, о чем рассказали журналистам-расследователям в СИЗО на правах анонимности.

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