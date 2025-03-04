Amnesty International: РФ целенаправленно изолирует украинских пленных от внешнего мира

Украинские пленные целенаправленно лишают возможности контактировать с внешним миром на месяцы или даже годы, что приводит к систематическим нарушениям прав человека.
Россия систематически удерживает украинских военнопленных и гражданских лиц в полной изоляции, лишая их любой связи с внешним миром. Это создает условия для безнаказанного применения пыток и незаконных убийств.
Об этом говорится в новом отчете Amnesty International.
Системное удержание без связи и насильственные исчезновения
В период с января по ноябрь 2024 года правозащитники опросили 104 человека, в том числе:
- Пятерых бывших украинских военнопленных;
- Родственников 38 военнопленных;
- Семьи 23 пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- 28 гражданских, которых содержали русские, и их семьи;
- 10 находящихся в Украине российских военнопленных.
По заключению Amnesty International, содержание пленных украинцев в полной изоляции продолжается с февраля 2022 года. Их целенаправленно лишают возможности контактировать с внешним миром на месяцы или даже годы, что приводит к систематическим нарушениям прав человека.
Умышленное бесчеловечное поведение
Генеральный секретарь организации Агнесс Калламар подчеркнула, что изоляция пленных является сознательной политикой РФ.
"Системное содержание Россией украинских военнопленных и гражданских лиц без связи с внешним миром отражает целенаправленную политику, направленную на то, чтобы обезлюдить их и заставить их замолчать, оставляя их семьи в агонии, пока они ждут новостей о своих близких".
В отчете отмечается, что пленные полностью зависят от своих тюремщиков в вопросе выживания.
"Это не серия изолированных инцидентов — это систематическая политика, которая нарушает все нормы международного права".
Россия отказывает международным организациям в доступе к пленникам, а также не предоставляет им необходимого медицинского ухода.
Требования к России
Правозащитники Amnesty International призвали Кремль немедленно прекратить кампанию насильственных исчезновений, пыток и содержания пленников без связи с внешним миром.
Организация требует:
- Предоставить информацию обо всех военнопленных соответствующим международным структурам.
- Обеспечить доступ гуманитарных миссий к местам содержания.
- Гарантировать пленникам медицинскую помощь и вернуть раненых военных в Украину через независимые смешанные медицинские комиссии.
- Немедленно уволить незаконно удерживаемых гражданских.
Amnesty International в очередной раз напомнила, что содержание пленных в полной изоляции является грубым нарушением международного гуманитарного права.
Журналистку Викторию Рощину, которую содержали в российском плену, там пытали. Об этом, в частности, свидетельствуют следы ножевых ранений на теле, ее вес менее 30 кг, о чем рассказали журналистам-расследователям в СИЗО на правах анонимности.
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