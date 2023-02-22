Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
"Амнистировался досрочно": ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который "сидел" за многочисленные преступления

"Амнистировался досрочно": ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который "сидел" за многочисленные преступления

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1672
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Амнистировался досрочно": ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который "сидел" за многочисленные преступления

ВСУ продолжают уничтожать врага, воюющего против Украины.

Украинские военные уничтожили в Бахмуте наемника ЧВК "Вагнер", сидевшего в тюрьме за многочисленные преступления.

Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Дураков Сергей (с фамилией не ошибся) имел хороший боевой опыт. Сидел за пьяное вождение, хищение, пытки с особой жестокостью, разбой, ограбление и убийство. Записался в ЧВК "Вагнер" и наконец амнистировался досрочно", — говорится в сообщении. 

Напомним, по состоянию на 22 февраля ВСУ ликвидировали уже около 145 060 солдат армии Российской Федерации.

Читайте также:

Зеленский за 21 февраля: штурмы и весь спектр оружия, что происходит на фронте

Зеленский за 21 февраля: штурмы и весь спектр оружия, что происходит на фронте

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1672
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация