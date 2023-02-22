"Амнистировался досрочно": ВСУ ликвидировали "вагнеровца", который "сидел" за многочисленные преступления

Украинские военные уничтожили в Бахмуте наемника ЧВК "Вагнер", сидевшего в тюрьме за многочисленные преступления.

Об этом рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Дураков Сергей (с фамилией не ошибся) имел хороший боевой опыт. Сидел за пьяное вождение, хищение, пытки с особой жестокостью, разбой, ограбление и убийство. Записался в ЧВК "Вагнер" и наконец амнистировался досрочно", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 22 февраля ВСУ ликвидировали уже около 145 060 солдат армии Российской Федерации.

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