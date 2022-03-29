"Аморально спекулировать на горе украинцев": в МИД подчеркнули, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии

"Аморально спекулировать на горе украинцев": в МИД подчеркнули, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии

Николенко призвал руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией.

В МИД категорически отвергли попытки Петера Сийярто втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в Венгрии.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов накануне парламентских выборов. Мы не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Оценку действиям венгерских политиков в конечном счете дадут венгерский народ и история", — написал он на странице Facebook.

Николенко призвал руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и понять очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии.

По словам спикера, отказ премьер-министра Орбана оказывать полную поддержку Украине сегодня – это не предотвращение втягивания Венгрии в войну, а наоборот – приглашение России к дальнейшей агрессии вглубь территории Европы.

"Рассчитываем, что Будапешт будет способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины. Россия не должна получать больше пространства для продления ее зверств против украинского народа и разрушения европейской безопасности", — резюмировал Николенко.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что сейчас очень трудно понять позицию Венгрии и, в частности, Виктора Орбана по поводу войны России против Украины. По его словам, сегодня Виктор Орбан находится в сложной ситуации, ведь Венгрия стала полностью энергетически зависимой от России.

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