Ампутировали две ножки: в Коростене медики спасли мальчика, получившего серьезные повреждения при обстреле

Ампутировали две ножки: в Коростене медики спасли мальчика, получившего серьезные повреждения при обстреле

Во время авиаудара разрушения получили 10 частных домов.

В Коростене в Житомирской области медики спасли мальчика, который получил серьезные повреждения при обстреле оккупантами частного сектора.

Об этом пишет "Общественное".

По словам директора Коростенской городской больницы Сергея Ковердуна, обстрел произошел ночью шестого марта. Во время авиаудара разрушения получили 10 частных домов. В результате чего пострадали пять человек, среди которых 2-летний мальчик.

"Мы ребенка спасли, правда, ампутировали две конечности, две ножки. Ребенку два года и семь месяцев – мы сделали все возможное, стабилизировали его состояние и отправили на дальнейшее лечение. Мы перебазировались практически в подвал, но работаем круглосуточно и оперируем людей, а также делаем все возможное, чтобы облегчить нашим людям условия, созданные войной", — рассказал Сергей Ковердун.

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