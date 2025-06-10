ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Аналитик DeepState сообщил, какую территорию оккупировали россияне в Сумской области

Ресурсы окупантов возле Сумщины составляют около 50 тысяч человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Наступление РФ в Сумской области.

Наступление РФ в Сумской области. / © ТСН

На 10 июня армии РФ удалось оккупировать в Сумской области 200 квадратных километров. Оккупанты продолжают наступление пехотными группами в направлении Хотини и Юнаковки.

Об этом рассказал соучредитель аналитического проекта DeepState Руслан Микула в эфире " Общественное.Студия ".

По его словам, в Сумской области захватчики имеют некоторые успехи. Им удалось полностью захватить населенный пункт Локня. Сейчас российские войска пытаются с запада обойти Юнаковку и продвинуться в сторону Храповщины. Кроме того, противник сейчас наступает на Николаевку, а из Андреевки – на Хотинь.

К западу от Кондратовки проходят тяжелые бои. Российские военные пытаются раскрыть зону контроля, а ответные украинские Силы обороны - контратаковать противника.

Аналитик DeepState говорит, что накопление противника у границы с Сумщиной сейчас составляет около 50 тысяч человек личного состава.

"Сейчас эта орда двигается на Хотинь и Юнаковку с целью создания буферной зоны на Сумщине", - подчеркнул он.

Напомним, россияне захватили 10 населенных пунктов в регионе.

На некоторых участках армия РФ находится в 20 километрах от города . Это создает угрозу ударами FPV-дрон по городу. Впрочем, таких обстрелов не фиксировали.

Эксперт Дмитрий Жмайло отмечает, что армия РФ продолжает активное наступление на территории Сумской области. оккупанты подошли вплотную к Юнаковке. Впрочем, по его словам, сил для прорыва в Сумы у россиян нет.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie