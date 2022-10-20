Аналитик назвал, какое дальнобойное оружие сейчас имеет Украина и на каком расстоянии может уничтожать оккупантов

Самое большое дальнобойное оружие у Украины сейчас — это HIMARS, а также украинские ракеты "Ольха".

Самое дальнобойное оружие у Украины сейчас — это HIMARS и ракетный комплекс "Ольха". Уничтожать оккупантов мы можем на расстоянии 120 километров.

Об этом в эфире радио "НВ" сообщил аналитик Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, Украина нарабатывает более дальнобойное оружие, в частности, авиационного назначения и беспилотные комплексы, однако сейчас готовых образцов такого оружия у нас еще нет. Но есть HIMARS и “Ольха”.

"Когда мы говорим о дальнобойном оружии украинской армии, прежде всего мы опираемся на потенциал HIMARS, с дальностью 80 километров, и на наши ракеты "Ольха", которые могут уничтожать противника на расстоянии 120 километров", — подчеркнул Сергей Згурец.

Напомним, что минобороны Беларуси заявило, что самолеты РФ взлетели, чтобы "патрулировать" воздушное пространство.

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