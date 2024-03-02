Аналитик оценил шансы россиян на форсирование реки Оскол на Купянском направлении

У российской оккупационной армии нет шансов форсировать реку Оскол, что в Харьковской области на Купянском направлении. Кроме того, враг не оставляет надежд захватить город Купянск.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Возможно, они захотят на Купянском направлении все-таки попытаться еще раз проводить наступательные действия. Можно предположить теоретически, что россияне могут дойти до реки Оскил, но на правом берегу, на западном, горный хребет серьезный. Там уже украинские фортификации достаточно серьезные. "Там артиллерия, которая пристреляла все подходы. Шансов форсировать эту реку у россиян нет", — подчеркнул аналитик.

По его словам, вероятно, сами оккупанты тоже это понимают. Ведь, по данным украинского Генерального штаба, на этом участке фронта боевые действия хоть и не остановились, но стали не столь интенсивными, как были еще несколько дней назад.

Гетман предположил, что оккупанты будут пытаться продвинуться на Восточном направлении фронта, в сторону города Константиновка Донецкой области, на Запорожском — вблизи поселка Роботино, а также на Купянском направлении, ведь сам Купянск необходим захватчикам как логистический хаб.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что в случае прорыва россиян в Купянск — под угрозой будут оказываться Славянск и Краматорск Донецкой области. также в результате такого прорыва возрастет угроза для Харькова.

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