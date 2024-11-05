Аналитик описал худший сценарий наступления РФ на юге: есть ли угроза для Запорожья

Угрозы начала боев за Запорожье пока нет.
Оккупанты агрессора России могут начать новое массированное наступление с применением бронетехники на Запорожском направлении.
Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью " Главреду".
По его словам, целью неприятеля будет постепенная оккупация всей Запорожской области. Коваленко также описал худший сценарий. Речь идет о том, что захватчики могут вернуть контроль над потерявшими территориями.
"В худшем случае, они вернут под свой контроль все ранее потерянные в 2023 году территории, могут начаться бои за Гуляйполе и Большую Новоселку", — отметил аналитик.
Военный эксперт подчеркнул, что угрозы начала боев за Запорожье пока нет. Наибольшая опасность — это "исключительно террористические удары с использованием ракетного оружия, корректированных авиационных бомб и т.д.".
Как сообщали СМИ со ссылкой на собеседников в военных и политических кругах, на юге Украины может возникнуть еще одна угроза. Российские оккупанты могут начать наступательные действия и в пределах Запорожской области.
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