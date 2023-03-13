Аналитик предупредил об угрозе глобальной войны и назвал следующую цель РФ

По мнению аналитика, есть три сценария наиболее вероятного развития войны в Украине.

Диктатор РФ Владимир Путин в течение года после начала полномасштабного вторжения в Украину потерпел впечатляющие поражения. Следующей мишенью Кремля может стать Молдова.

Об этом заявил геополитический аналитик Кшиштоф Войчал в интервью Wirtualna Polska.

Эксперт предостерег от попыток пойти на уступки РФ, это подтолкнет россиян к дальнейшей агрессии.

"Если Кремль что-то получал и смог достичь ранее поставленных целей, он переходил к следующим и реализации более широкого плана", — сказал он.

По мнению Войчала, есть три сценария наиболее вероятного развития войны в Украине. Это: поражение РФ, выигрыш оккупантов и замораживание войны на неопределенный срок. Он считает, что после поражения России Украина вернет себе незаконно захваченные Москвой территории и начнет путь в НАТО и ЕС.

"Если Украина будет этапом, а Запад подвергнется, это может привести к дальнейшей эскалации и разрешению глобальной войны. Такая угроза существует только в случае пассивности или бездействия со стороны Запада", — отметил Войчал, говоря о третьем сценарии развития войны.

В то же время аналитик считает, что Молдова может стать очень легкой и последующей мишенью Путина.

"Эта страна не подпадает под гарантии НАТО и не является членом ЕС. Как и Украина, Кишинев кажется одиноким на международной арене. Россияне уже в Приднестровье", — считает Войчал.

Напомним, в ЦРУ рассказали о решающих месяцах войны. Путин надеется, что время сыграет ему на руку, и западные партнеры Украины устанут помогать Киеву.

По данным ГУР, в Молдове и непризнанном Приднестровье Россия устраивает напряжение, преследуя две цели — отвлечь внимание мира от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" для русского народа.

Сколько еще будет продолжаться война и что повлияет на дальнейшее развитие, оценку спецслужб Латвии, читайте здесь

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