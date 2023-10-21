Аналитик рассказал о ситуации на Купянском направлении: продвигаются ли россияне

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются делать танковые атаки. Впрочем, ВСУ сдерживают россиян. На этом участке фронта продвижения особого не наблюдалось. На реку Оскол россияне так и не вышли.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный аналитик Алексей Гетьман.

Специалист подчеркнул, что РФ еще в начале года анонсировали большое наступление именно на Купянско-Лиманском направлении.

"Между Лиманом и Купянском — около 100 километров. То есть по всей этой линии они вряд ли смогли атаковать. Это очень широкая полоса, поэтому они сосредоточились на Купянском направлении. На Лиманском, в частности, их задача выйти на реку Оскил, а дальше пробовать прорываться дальше. Но те военнослужащие, которые там ведут боевые действия, еще тогда говорили, что это не похоже на попытки существенно продвинуться куда-то", — отмечает Гетьман.

По его словам, в настоящее время оккупанты активно используют танки и тяжелую технику. И даже несмотря на это особого продвижения на Купянском направлении не наблюдалось

Захватчики не вышли на реку Оскол русские. Даже если им это удастся сделать, форсировать ее врагу не удастся. Там ведь горный кряж, а также построены мощные оборонительные сооружения.

Они не могут одновременно атаковать Авдеевку и проводить штурмы на Купянско-Лиманском направлении, у них не хватает ресурсов. У россиян не хватает возможностей атаковать в нескольких местах так серьезно, как они это делают под Авдеевкой», – резюмировал Гетьман.

Напомним, журналист Юрий Бутусов сообщал, что россияне снова штурмовали Авдеевку. Это уже третья их крупная наступательная операция. Враг пытается прорваться через низины на села Степное-Бердичи, чтобы перерезать трассу в Авдеевку и захватить отвал у Авдеевского коксохимического завода.

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