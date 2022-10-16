Аналитик рассказал, почему Россия свозит военных в Беларусь и возможно ли новое наступление с севера

Лукашенко помогает Путину в войне против Украины.

Россия начала массово свозить мобилизованных в Беларусь. Вероятно, военные там будут проходить учения на полигонах.

Об этом в комментарии "24 канала" рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

Аналитик считает, что это связано с тем, что полигоны в России уже заполнены, поэтому Лукашенко решил помочь Путину с размещением российских мобилизованных.

"Пока это выглядит как стратегия Лукашенко — помогать россиянам в любом случае, только бы не вступать ногами солдат в войну против нас", — отмечает Михайлов.

Роль Беларуси в войне против Украины

С 24 февраля с территории Беларуси Россия постоянно обстреливает Украину ракетами. Также с территории Беларуси началось полномасштабное наступление оккупационной армии на Киев.

Минобороны Беларуси сообщило, что Россия начала перебрасывать на территорию Беларуси военные самолеты и вертолеты для региональной группировки войск. Также там будут находиться 9 тыс. военных РФ.

Аналитик Европейского Совета по международным отношениям Павел Слюнькин считает, что причиной опрокидывания войск РФ в Беларусь может быть страх Лукашенко или новое наступление оккупационной армии на Киев.

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