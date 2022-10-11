"Аналитикам свойственно ошибаться": Жданов объяснил, почему говорил, что ракеты в РФ кончились

В сложившейся ситуации на линии фронта эксперт заключил, что Россия больше не в состоянии наносить массированных ракетных ударов.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему ошибся в своих прогнозах по поводу невозможности массированного ракетного удара Россией по Украине.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Да, мне делают замечание, что я 13 сентября сказал, что Россия не в состоянии нанести такой массированный ракетный удар, а здесь он произошел. Аналитикам свойственно ошибаться, я такой же человек как и вы. При той ситуации, которая сложилась на линии фронта, и по тем возможностям, которые описывали разведку сообщества и другие общественные организации по состоянию войск противника, можно было заключить, что Россия больше не в состоянии наносить массированных ракетных ударов, но месяц подготовки и усилий со стороны российского командования и массированный ракетный удар есть. не будем его сбрасывать со счетов и будем считать, что он возможен", – отметил он.

Также эксперт заявил, что массированный ракетный удар может повториться.

"Возможно ли повторение? Исключать нельзя. Может ли Россия сможет собрать такое количество ракет в отдельных местах и еще раз нанести такой удар? По всей вероятности, судя по тому, что они иногда совершают даже "трудовые подвиги" по сбору ракет и организаций массированного пуска На этой неделе ракетная активность будет очень высокая, потому что на мой взгляд они пошли ва-банк этим массированным ударом, который для меня оказался непрогнозируемым.Так же, как и начало войны.Я также говорил до последнего момента, что войны не будет .Потому что с точки зрения военного ввязаться в такую авантюру, с таким небольшим количеством войск было самоубийством, что мы с вами и наблюдаем за семь месяцев ведения военной кампании российскими войсками в Украине", — говорит эксперт.

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

В понедельник, 10 октября, Россия ракетами и беспилотниками атаковала почти всю территорию Украины. Во время массированной атаки страна-террористка выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбили противовоздушную оборону. Ракетные обстрелы были в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате террористической атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что новая масштабная ракетная атака от РФ может повториться, но не раньше чем через неделю.