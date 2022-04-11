Аналитики американского центра не верят, что у России достаточно ресурсов для прорыва на Донбассе в ближайшее время

Аналитики американского центра не верят, что у России достаточно ресурсов для прорыва на Донбассе в ближайшее время

Военные аналитики зафиксировали проблемы руководства РФ с реорганизацией сил, понесших потери в боях против ВСУ.

Военные американские аналитики утверждают, что России в ближайшие месяцы не удастся взять под контроль Восток Украины из-за проблемы ресурсов.

Об этом говорится в анализе американского центра Институт исследования войны (ISW), передает СNN.

Также читайте Украинская омбудсмен назвала сумму, которую государство тратит каждый день на одного пленного оккупанта

"Мы оцениваем, что российским военным будет трудно собрать значительные и боеспособные силы механизированных подразделений для прорыва на Донбассе в течение следующих нескольких месяцев. Россия, вероятно, будет продолжать бросать сильно поврежденные и частично восстановленные подразделения по частям в наступательные операции, получающие ограниченный выигрыш за большую цену ", – говорится в анализе.

Военные аналитики зафиксировали проблемы руководства РФ с реорганизацией сил, понесших потери в боях против ВСУ. Они утверждают о проблемах с комплектованием групп, отошедших из северных областей.

В то же время, войска РФ, по мнению аналитиков, все еще способны захватить значительные территории на Донбассе.

"Российские военные, вероятно, добьются успеха, и могут либо захватить, либо усилить украинские силы достаточно, чтобы обезопасить большую часть Донецкой и Луганской областей, но по крайней мере одинаково вероятно, что эти российские наступления достигнут своей кульминации, прежде чем достигнуть своих целей", — отметили в центре.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, армия РФ почти закончила подготовку к наступательной операции в Донбассе и готова к активным действиям.

Читайте также: