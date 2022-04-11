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Аналитики американского центра не верят, что у России достаточно ресурсов для прорыва на Донбассе в ближайшее время

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Аналитики американского центра не верят, что у России достаточно ресурсов для прорыва на Донбассе в ближайшее время

Военные аналитики зафиксировали проблемы руководства РФ с реорганизацией сил, понесших потери в боях против ВСУ.

Военные американские аналитики утверждают, что России в ближайшие месяцы не удастся взять под контроль Восток Украины из-за проблемы ресурсов.

Об этом говорится в анализе американского центра Институт исследования войны (ISW), передает СNN.

"Мы оцениваем, что российским военным будет трудно собрать значительные и боеспособные силы механизированных подразделений для прорыва на Донбассе в течение следующих нескольких месяцев. Россия, вероятно, будет продолжать бросать сильно поврежденные и частично восстановленные подразделения по частям в наступательные операции, получающие ограниченный выигрыш за большую цену ", – говорится в анализе.

Военные аналитики зафиксировали проблемы руководства РФ с реорганизацией сил, понесших потери в боях против ВСУ. Они утверждают о проблемах с комплектованием групп, отошедших из северных областей.

В то же время, войска РФ, по мнению аналитиков, все еще способны захватить значительные территории на Донбассе.

"Российские военные, вероятно, добьются успеха, и могут либо захватить, либо усилить украинские силы достаточно, чтобы обезопасить большую часть Донецкой и Луганской областей, но по крайней мере одинаково вероятно, что эти российские наступления достигнут своей кульминации, прежде чем достигнуть своих целей", — отметили в центре.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, армия РФ почти закончила подготовку к наступательной операции в Донбассе и готова к активным действиям.

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