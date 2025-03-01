Аналитики Deep State: ситуация на Курщине обостряется, враг давит на логистику ВСУ

Худший сценарий – выход окупантов на окраины Суджи, где они уже имеют огневой контроль.

Российские войска наращивают огневой контроль над логистическими маршрутами Сил обороны в районе Курщины, что значительно усложняет передвижение и снабжение украинских войск. Самые большие проблемы начались после потери Свердликова, которую пытались восстановить, но без должной эффективности.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

По их данным, россияне сосредотачивают силы для дальнейшего наступления, используя успех в Новеньком. Несмотря на то, что этот населенный пункт фактически разрушен и не является стратегически выгодным для закрепления, оккупанты пытаются обустроить позиции.

Также российские войска продвигаются вдоль границы между Журавкой и Новеньким, откуда наносят удары по украинской логистике, проходящей от Юнаковки до Суджи. Ситуация в этом районе усугубляется уже давно.

Украинские бойцы отмечают критическую необходимость немедленных решений для устранения угрозы, ведь враг накапливает силы в Свердликовом и продолжает оказывать давление.

Напомним, россияне сообщили о продвижении в двух населенных пунктах в Курской области.

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