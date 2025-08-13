Аналитики DeepState сообщили о ситуации на фронте за прошедшие сутки

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

За прошедшие сутки украинские военные зачистили окрестности Степногорска, что в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении указывается, что враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки Донецкой области.

Реклама

«Силы Обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки», — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства на Покровское направление.

Кроме того, мы сообщили, что Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» сообщил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.