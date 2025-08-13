- Дата публикации
Аналитики DeepState сообщили о ситуации на фронте за прошедшие сутки
Российские захватчики продолжают атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки украинские военные зачистили окрестности Степногорска, что в Запорожской области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении указывается, что враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки Донецкой области.
«Силы Обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки», — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижение врага или сил обороны не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства на Покровское направление.
Кроме того, мы сообщили, что Первый корпус Национальной гвардии Украины «Азов» сообщил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.