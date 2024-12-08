Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Аналитики ISW назвали, что даст ВСУ технологическое превосходство над врагом

Аналитики ISW назвали, что даст ВСУ технологическое превосходство над врагом

Starlink

Около трех тысяч украинских терминалов Starlink получат доступ в более защищенную сеть.

ВСУ получат более широкий доступ к защищенной американской спутниковой сети Starshield.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным отчета, SpaceX недавно получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к Starshield.

"Это зашифрованная версия спутниковой сети Starlink, способная передавать секретные данные и которую сложнее заглушить или сломать", – говорится в сообщении.

В Управлении коммерческих спутников Космического командования Воздушных сил США добавили, что более 500 украинских терминалов, ранее подключенных к Starshield, получат доступ к более защищенной сети.

Как отмечает ISW, Украина и Россия ведут наступательно-оборонительную гонку с целью адаптации и инноваций своих ударных средств и средств радиоэлектронной борьбы.

Тем не менее, украинские военные все чаще утверждают, что РФ использует терминалы Starlink для координации боевых действий и связи, а также для повышения точности своего тактического огня.

"Расширенный доступ Украины к более совершенной и защищенной сети Starshield может предоставить украинским войскам технологическое преимущество для более эффективной координации боевых действий и применения новых разработок в тактическом разведывательно-ударном комплексе, опережающем российские войска", — подытожили в отчете.

Напомним, компания SpaceX заключила соглашение с Пентагоном на расширение доступа Украины к более защищенной, милитаризованной версии своей спутниковой сети Starlink – Starshield. Контракты предусматривают предоставление услуг до 2025 года.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация