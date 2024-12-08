Аналитики ISW назвали, что даст ВСУ технологическое превосходство над врагом

Около трех тысяч украинских терминалов Starlink получат доступ в более защищенную сеть.

ВСУ получат более широкий доступ к защищенной американской спутниковой сети Starshield.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным отчета, SpaceX недавно получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к Starshield.

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"Это зашифрованная версия спутниковой сети Starlink, способная передавать секретные данные и которую сложнее заглушить или сломать", – говорится в сообщении.

В Управлении коммерческих спутников Космического командования Воздушных сил США добавили, что более 500 украинских терминалов, ранее подключенных к Starshield, получат доступ к более защищенной сети.

Как отмечает ISW, Украина и Россия ведут наступательно-оборонительную гонку с целью адаптации и инноваций своих ударных средств и средств радиоэлектронной борьбы.

Тем не менее, украинские военные все чаще утверждают, что РФ использует терминалы Starlink для координации боевых действий и связи, а также для повышения точности своего тактического огня.

"Расширенный доступ Украины к более совершенной и защищенной сети Starshield может предоставить украинским войскам технологическое преимущество для более эффективной координации боевых действий и применения новых разработок в тактическом разведывательно-ударном комплексе, опережающем российские войска", — подытожили в отчете.

Напомним, компания SpaceX заключила соглашение с Пентагоном на расширение доступа Украины к более защищенной, милитаризованной версии своей спутниковой сети Starlink – Starshield. Контракты предусматривают предоставление услуг до 2025 года.

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