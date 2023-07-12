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Аналитики ISW назвали ключевые направления контрнаступления ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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Аналитики ISW назвали ключевые направления контрнаступления ВСУ

ВСУ наступают на нескольких направлениях фронта. / Фото: Associated Press

В частности, ВСУ продвигаются возле Бахмута.

Украинские Вооруженные силы за прошедшие сутки, 11 июля, вели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. В некоторых районах боевых действий украинским защитникам удалось добиться успехов.

Об этом сообщили в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики со ссылкой на украинские Генштаб сообщают, что Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В свою очередь, представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают контрследующие действия вокруг Бахмута в Донецкой области.

На кадрах с геолокацией за 10 июля видно, что украинские силы продвигались к северо-востоку от села Роботино, что в 15 км к югу от Орехова Запорожской области.

Тем временем российский блоггер заявляет, что украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клищиевки, расположенной в 7 км юго-западнее Бахмута. Кроме того, по его сообщению, ВСУ продвинулись на 1,5 км в районе Раздолевки, что в 19 км северо-восточнее Бахмута.

Напомним, Генштаб в своем утреннем своде 12 июля сообщил, что ВСУ отразили ряд атак врага, на четырех направлениях — тяжелые бои. Так, армия РФ сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
3592
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