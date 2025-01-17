Аналитики ISW назвали сроки уничтожения войск КНДР в Курской области

К началу января 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены.

Войска Северной Кореи, которые были направлены для помощи России в войне против Украины, понесут очень высокие потери и закончатся к середине апреля 2025 года, если ситуация не изменится.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Войска КНДР теряют примерно по 92 бойца ежедневно с момента их привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к началу января 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. В свою очередь, разведывательные службы Южной Кореи сообщили, что по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

Эксперты отмечают, что если нынешний темп потерь не изменится, то 12 тысяч военных КНДР будут уничтожены через 12 недель (к середине апреля 2025 года).

"Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты к бою, и если да, то когда именно", — говорится в сообщении ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что Южная Корея готова забрать к себе пленных северокорейцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что войска РФ пытались не дать вывести пленника КНДР и "крыли" артой.

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