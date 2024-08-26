Аналитики ISW объяснили, откуда РФ перебрасывает войска в Курскую область

Российское командование перебрасывает военных в Курскую область с менее приоритетных участков для фронта. В частности, на Курщине были замечены подразделения, которые ранее были на Харьковском и Северском направлениях, а также в районе Временного Яра.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики наблюдали за боями 810-й морской пехотной бригады, 155-й морской пехотной бригады и 11-й бригады НДС в Курской области, а также нашли доказательства того, что Россия перебросила на Курщину подразделения 56-го полка НДС из района Роботино. западе Запорожской области.

Эксперты заявили, что пока неизвестно, принимал ли в боевых действиях участие 51-й полк НДС, но тот факт, что командир 51-го полка НДС докладывал Путину вместе с командирами других частей, которые недавно передислоцировали свои подразделения в Курскую область, позволяет предположить, что подразделения 51-го полка НДС, вероятно, также передислоцировались в этот район. Его перебросили в Курскую область с Северского направления вместе с другими подразделениями 106-й дивизии НДС.

Кроме того, Россия передислоцировала подразделения 810 и 155 морских пехотных бригад с линии фронта на севере Харьковской области и, вероятно, передислоцировала подразделения 11 бригады НДС из района Временного Яра.

Командование РФ сопротивляется передислокации сил по приоритетному Покровскому направлению в Донецкой области и, вероятно, продолжит перебрасывать силы из менее приоритетных в других частях театра военных действий для обороны в Курской области.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта в Курской области.

Кроме того, мы также информировали, что аналитик объяснил, почему Путин игнорирует ситуацию в Курской области.

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